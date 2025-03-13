Журналист пояснила, в чем опасность получения информации из телеграм-каналов

Журналист пояснила, в чем заключается опасность получения быстрой информации из телеграм-каналов, сообщил glavny.tv.

Автор материала обратила внимание на то, что в последнее время россияне выбирают в качестве источника любой информации телеграм-каналы. Главы государств заводят аккаунты и также выкладывают новости или делятся своими мыслями о политической ситуации в мире. Иногда они ведут публичный диалог друг с другом, размещая очередные посты.

По мнению автора, новости публикуют раньше, чем завершаются мероприятия. В качестве примера эксперт привела недавние переговоры США и Украины. Встреча еще не подошла к концу, а телеграм-каналы публиковали сообщения, что во время мероприятия была учтена позиция РФ. Поглощая быструю информацию, россияне не всегда анализируют ее или проверяют на достоверность. В итоге у населения часто складывается ошибочное мнение.

Автор пояснила, почему СМИ не всегда спешат публиковать информацию. Журналисты сначала должны проверить источник, детально разобраться в ситуации.

«И те, кто анализируют, объясняют, заставляют подумать, — это журналисты, авторы, эксперты, люди, отринувшие шумную сиюминутность в желании сделать выводы на перспективу», — отметил автор материала.

Ранее сообщалось, что традиционным СМИ США пригрозили после публикаций лжи о Трампе.