Традиционным СМИ США пригрозили после публикаций лжи о Трампе

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что традиционные масс-медиа США распространяли фейки и ложь о президенте Дональде Трампе. Она напомнила, что все публикации отслеживают.

Представительница Белого дома заявила, что как журналист и пресс-секретарь она клялась говорить правду и призвала традиционные американские СМИ к тем же стандартам. По ее словам, все публикации отслеживаются. Ей и руководству известно, что в прессе распространяли ложь о Трампе и его семье, что неприемлемо.

«Мы точно знаем, что многие традиционные средства массовой информации в этой стране распространяли ложь об этом президенте и его семье, мы не будем мириться с этим. Мы свяжемся с вами, когда почувствуем, что ваши репортажи неверны или содержат дезинформацию о Белом доме», — пригрозила пресс-секретарь (цитата по ТАСС).

Напомним, что до нового назначения на пост президента США некоторые средства массовой информации Запада не воспринимали Дональда Трампа как политика, способного вернуться на пост. Сомнения возникли на фоне обвинений республиканца в подлоге финансовой документации, сговоре, вмешательстве в официальные процедуры и многого другого. Трамп стал первым главой США, которого обвинили по категориям тяжких преступлений. 10 января 2025 года суд освободил политика по просьбе спецпрокурора Джека Смита.

Ранее сообщалось, что Трамп приостановил выделение помощи другим странам