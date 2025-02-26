Журналист Познер оценил предложение снять мораторий на смертную казнь в РФ

Журналист отметил, что ни один человек не имеет права решать, можно ли лишить жизни другого человека. Владимир Познер рад, что в России нет смертной казни. Журналист отметил, что во многих странах Европы смертная казнь была отменена. Однако население выступало против данного решения.

«Я полагаю, причина тому одна – мы не имеем права отнимать жизнь. Это вне человеческого права. Я придерживаюсь этого мнения и являюсь противником смертной казни», – сказал Познер.

Результаты опроса ВЦИОМа свидетельствуют о том, что в современном обществе сохраняется высокая потребность в возвращении смертной казни. 49% опрошенных заявили, что данную меру наказания необходимо разрешить в России. Журналист Познер в беседе с «Абзацем» прокомментировал итоги опроса населения. Он высказал мнение, что большинство жителей России всегда поддерживало введение смертной казни.

Ранее сообщалось, что в США впервые за 15 лет проведут казнь методом расстрела по просьбе приговоренного к наказанию осужденного.