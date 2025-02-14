Журналистам Mkset угрожают после публикации материала о «деле педофилов»

После публикации статьи о возможной причастности башкирских чиновников и бизнесменов к педофилии, редакция материала начала получать угрозы, сообщил mkset.ru.

Источник Mkset сообщил, что в башкирском городе Белорецк против несовершеннолетних совершали сексуальные действия насильственного характера. Происходящее снимали на камеру. Для противоправных действий выбрали местную шиномонтажку. Источник предположил, что участниками съемок были местные влиятельные бизнесмены и чиновники. Редакция Mkset опубликовала материал, посвященной данной теме.

По данным представителя команды Mkset, после выхода статьи он получил анонимную угрозу. В сообщении, которое пришло в телеграме, сотрудника редакции призвали удалить материал в течении 24 часов. Автор сообщения уверен, что информация в статье не соответствует действительности. Он предупреждает, что у сотрудника и членов его семьи начнутся проблемы в случае невыполнения требования.

По данным издания, в настоящее время официальной информации о возможном сексуальном насилии над несовершеннолетними лицами от сотрудников правоохранительных органов не поступало.

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