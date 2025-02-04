Журналисты Бел.ру проверили «Светофор» в Белгороде после закрытия магазинов в РФ

В магазине торговой сети «Светофор» в Белгороде, который расположен на улице Магистральной, продают гнилые овощи и фрукты, сообщил bel.ru.

Издание отметило, что в России начались массовые проверки магазинов торговой сети. На их основании некоторые торговые точки временно закрывают. Корреспондент Бел.Ру проверил условия, созданные в магазине для покупателей в Белгороде.

Журналист выступила в роли обычного покупателя, стараясь непринужденно начать разговор с продавцами. По словам сотрудников, проверки были, но претензий к магазину нет. Редакция Бел.Ру направила официальный запрос в Роспотребнадзор, чтобы получить официальную информацию. У редакции есть много вопросов.

По словам журналиста, в магазине продают некачественные овощи и фрукты. В частности, картошка проросла. Морковь заплесневела. Лимоны оранжевого цвета визуально не сильно отличаются от апельсинов.

«Привлекает внимание и помещение холодильно-морозильное. Тут можно найти несколько грязных контейнеров с рыбой, которая из-за не очень удачной заморозки то ломалась, то слипалась. В коробках, кроме рыбы, есть еще остатки ее собратьев: кровь, какие-то органы, чешуя», — сообщил bel.ru.

По наблюдениям журналиста, мясной отдел не в лучшем состоянии. Кроме того, по всему магазину лежит бракованная продукция, пустые пакеты с мусором, битые тарелки, порванные упаковки товаров. Журналист предоставила фото, сделанные в магазине.

Ранее сообщалось, что в Москве закрыли несколько магазинов «Светофор» из-за просрочки на полках.