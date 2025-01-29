В Москве закрыли несколько магазинов «Светофор» из-за просрочки на полках

В Москве суд приостановил работу нескольких розничных магазинов сети «Светофор» из-за исков от Роспотребнадзора, сообщило издание «Ведомости». Отмечается, что работа торговых точек приостановлена на срок от 60 до 90 суток.

Такие решения были приняты судом по четырем искам, касающимся нарушений законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Иски были поданы к компаниям ООО «Торгсервис 150» и ООО «Торгсервис 50», которые управляют магазинами в столице и Московской области. Данные меры стали результатом выявленных нарушений. Ранее посетители магазина пожаловались на множество просроченных товаров, которые лежат на полках.

По информации телеграм-канала «Русский ритейл и бизнес», на торговую сеть ранее также пожаловались партнеры компании. Отмечается, что компания-владелец магазинов не заключала договоры поставок напрямую, а оформляла их через логистические центры. Такой способ позволяет оплачивать приобретенные товары только после их продажи.

Отмечается, что низкие цены в магазинах указанной сети могли достигаться именно за счет использования такой схемы.

Ранее «Известия» сообщили, что магазины сетей «Светофор» и «Маяк» ждут внеплановые проверки после многочисленных жалоб производителей продуктов питания.