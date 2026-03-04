Жужжание дронов, автоматные очереди и бегство в ванную: хроника страшной ночи в Волгограде

Жительница южной части Волгограда Анастасия рассказала, как прошла ночь на 4 марта, сообщил novostivolgograda.ru. Над территорией Волгоградской области, по данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 21 БПЛА.

Россиянка рассказала, что семья не смогла уснуть из-за звуков взрывов. Во время прошлой атаки БПЛА или его осколки выбили стекла в многоэтажном доме, который находится недалеко от Анастасии. Горожанка переживала, что теперь такое может произойти с их домом.

«Только улеглись в кровать спать, как начали греметь взрывы», — рассказала изданию «НовостиВолгограда.ру» жительница южной части Волгограда Анастасия.

Местная жительница считает, что слышала жужжание дронов. Следом следовали звуки стрельбы из автоматов. Предположительно, таким образом предпринимались дополнительные попытки в устранении БПЛА. Когда ситуация стабилизировалась, уснуть уже никто не смог. Анастасия рассказала, что все члены семьи сильно перенервничали.

По словам Анастасии, в один из моментов из-за громких звуков стало особенно страшно. Вместе с собаками спрятались в ванной комнате.

«К счастью, все обошлось, но на работу пошли мрачнее тучи и с чувством полного опустошения», — отметила местная жительница.

По данным издания, в результате атаки БПЛА пострадали три частных дома. Многие местные жители опубликовали в соцсетях информацию, что готовы разместить у себя жильцов. Они предлагали различную помощь.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске ввели режим ЧС из-за повреждения 102 домов после атаки БПЛА.