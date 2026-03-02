Зима не сдается: в Лобне часы решили, что февраль длиннее на день

В Лобне в воскресенье, 1 марта, случился маленький хронологический сбой: электронное табло на фасаде администрации упорно показывало 29 февраля. Несмотря на то, что текущий год не високосный, часы словно решили подарить горожанам дополнительный зимний день, сообщил REGIONS.

Жители отнеслись к техническому курьезу с юмором. Фото «лишней» даты быстро разлетелись по соцсетям, а в комментариях начали шутить, что техника, как и сама природа, не хочет отпускать зиму и дарит лобненцам еще один холодный вечер.

В администрации оперативно устранили неполадку. Как пояснили REGIONS, табло уже перенастроили, и оно показывает корректную дату. Так что весна официально вступила в свои права, чему способствует и погода за окном — плюсовая температура и тающий снег. Но благодаря небольшому казусу первый день весны в Лобне запомнится надолго.

Ранее сообщалось, что жительница Наро-Фоминска оседлала бронзового Емелю и вызвала критику в Сети.