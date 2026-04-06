«Зима не сдается»: в Москве и Подмосковье ожидается мокрый снег и похолодание до –6 °C

Март в столичном регионе выдался аномально теплым, но на этой неделе погода кардинально поменяется. В Москву и область снова придет зима — с мокрым снегом, ночными морозами до минус шести и гололедом на дорогах. Об этом REGIONS рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам специалиста, холодный сценарий начнет разворачиваться уже во вторник, 7 апреля. Ночью в столице температура составит от +1 до +3 градусов, по области — от –2 до +3, пройдет небольшой мокрый снег с дождем. Днем еще сохранится весеннее тепло: в Москве воздух прогреется до +9…+11, в Подмосковье до +11, местами возможен слабый дождь.

«Во вторник будет типичный весенний день, но это затишье перед заметным похолоданием», — предупредил Ильин.

С середины недели погода резко изменится, отметил эксперт. В ночь на среду, 8 апреля, термометры покажут в Москве 0…+2, по области до –3, пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах возможно образование гололедицы. Днем ожидается +7…+9 в столице и +4…+9 в регионе при облачности и осадках, северный ветер усилится до 11 метров в секунду.

«Середина недели принесет нам типичный „обратный март“: дневная температура падает, осадки переходят в снег с дождем, усиливается северный ветер», — пояснил синоптик.

В ночь на четверг, 9 апреля, похолодает до –2…0 градусов в Москве и до –5 по области, рассказал эксперт. Ожидается небольшой снег и мокрый снег, местами сохранится гололедица, северный ветер — 6–11 м/с. Днем воздух прогреется лишь до +3…+5 в городе и до +1…+6 по Подмосковью, местами возможен умеренный снег и мокрый снег.

Самым холодным днем, по мнению специалиста, может стать пятница, 10 апреля. Ночью температура опустится до –6…–1 градуса, днем ожидается всего +3…+8 при облачной погоде, осадках в виде дождя и мокрого снега, сильный северо-восточный ветер 7–12 м/с.

«Пятница будет близка к зимнему сценарию: ночью до минус шести, днем чуть выше нуля, на дорогах местами лед и каша из мокрого снега», — уточнил Ильин.

По мнению эксперта, к выходным ситуация начнет постепенно улучшаться. Ночь на субботу, 11 апреля, пройдет преимущественно без осадков при –5…0 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +7…+12, ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер ослабнет до 1–6 м/с.

Специалист советует москвичам и жителям Подмосковья не прятать далеко теплые вещи и зимнюю обувь. Водителям стоит быть особенно внимательными из-за возможной гололедицы — опасность сохраняется в основном ночью и рано утром.

