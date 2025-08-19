Экономист Бодрова назвала среднюю стоимость букета цветов на День знаний

Ежегодная предпраздничная инфляция на цветочном рынке стала уже традицией — в этом году россиянам снова придется раскошелиться на школьные букеты. По прогнозам экономиста Анны Бодровой, даже скромная композиция к 1 сентября обойдется в 500-900 рублей, что на 15-25% дороже прошлогодних цен. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, флористы традиционно ссылаются на рост стоимости импортных поставок из-за курсовых колебаний и логистических издержек, а также на увеличение расходов местных производителей. Однако в реальности в цену букета закладывается все — от счетов за коммунальные услуги торговых павильонов до повседневных расходов самих продавцов. Особенно заметен скачок в Москве, где верхняя граница цен достигла 900 рублей против прошлогодних 720. В регионах динамика выглядит чуть сдержаннее — там базовый букет подорожал с 400 до 500 рублей. Но даже эта «скромная» наценка в 25% существенно бьет по карману родителей, особенно тех, у кого несколько детей-школьников.

Эксперт подчеркнула, что традиция дарить учителям цветы 1 сентября постепенно превращается в финансовое испытание для семей. Многие уже рассматривают альтернативы — от совместных классных букетов до полностью отказа от цветов в пользу других знаков внимания. Однако рынок пока демонстрирует устойчивость спроса несмотря на рост цен.

Ранее сообщалось, в каких городах ждать открытия к 1 сентября.