Знак перевернулся, фантазия включилась: жители Люберец посоревновались в остроумии

Пассажиры станции Ухтомская заметили, что одна из табличек «Искусственная неровность» перевернулась вверх ногами из-за сломанного крепления. Фото курьеза мгновенно разлетелось по соцсетям и вызвало бурную фантазию пользователей.

«С этой станции летающие тарелки воруют людей на Марс! Будьте бдительны», — пошутила люберчанка Анастасия.

Комментаторы наперебой предлагали свои версии того, что теперь означает этот знак. Среди вариантов были «висячий полицейский», «ямочный полицейский» и даже «возможна протечка потолка». Кто-то с иронией заметил, что знак явно намекает на опасность схода снега с крыш. А самый остроумный подписчик предположил, что в Люберцы уже выехали агенты ФБР Фокс Малдер и Дана Скалли из «Секретных материалов», чтобы расследовать эту аномалию.

В администрации округа к ситуации отнеслись серьезно: корреспонденту REGIONS подтвердили, что знак уже привели в порядок.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Королеве заметили машину-сугроб на дороге.