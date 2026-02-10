Танк из снега: в Королеве водитель превратил машину в передвижной сугроб

Житель подмосковного Королева предпочел не тратить время на полноценную уборку снега со своего автомобиля и отправился в путь, оставив на крыше и капоте внушительные сугробы. Этот опасный маневр попал на видео и вызвал дискуссию о безопасности на зимних дорогах, передает REGIONS .

На кадрах, опубликованных в местном телеграм-канале, видно, как водитель ограничился очисткой только лобового стекла и дверей, после чего выехал на городские улицы. По мнению юриста из Подмосковья Андрея Мелентьева, подобное поведение не просто рискованно, но и является административным правонарушением.

«Грязь и снег на фарах и задних фонарях значительно снижают их эффективность. А снег, оставшийся на крыше, при резком торможении может осыпаться на лобовое стекло, полностью блокируя обзор и создавая аварийную ситуацию», — отметил юрист.

Согласно правилам дорожного движения, эксплуатация транспортного средства с неисправностями, угрожающими безопасности, запрещена. В этот перечень входят загрязненные световые приборы и неработающий стеклоочиститель. За подобное нарушение водителю грозит предупреждение или денежный штраф. Автоэксперты полностью солидарны с юридической оценкой: снежная масса на высокой скорости может неожиданно слететь, создав помеху другим автомобилям, а при торможении — мгновенно лишить водителя обзора.

Чтобы зимние поездки были безопасными, опытные автовладельцы делятся практичными советами. Для очистки кузова и стекол рекомендуется использовать пластиковый скребок и щетку с мягкой щетиной, чтобы избежать повреждения лакового покрытия.

Начинать уборку логично с крыши, чтобы потом не пришлось повторно чистить уже обработанные поверхности. Многие также советуют на ночь приподнимать дворники и накрывать лобовое стекло защитной пленкой — это существенно ускорит утреннюю процедуру.

Не стоит забывать и об обязательной очистке фар, габаритных огней и номерных знаков, что прямо прописано в ПДД. Эти нехитрые правила помогают сохранить не только собственное время, но и безопасность всех участников движения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье водители начали практиковать вертикальную парковку в условиях снега.