Знание схем не спасло: студент лишился почти 5 млн рублей из-за мифа про декларации

В полицию Белова обратился 19-летний студент местного колледжа с заявлением о хищении почти 5 миллионов рублей. Молодой человек попался на классическую уловку мошенников, хотя знал о существовании таких схем, пишет VSE42.Ru .

История началась в конце мая с телефонного звонока. Неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов и выдал тревожную новость: злоумышленники якобы взломали аккаунт студента на портале «Госуслуги» и уже успели оформить на его имя несколько кредитов.

Собеседник убедил юношу, что единственный способ спасти накопления — немедленно обналичить все сбережения и «задекларировать» их. Студент последовал инструкции. Он снял в банке почти 5 миллионов рублей и по указанию звонивших передал сверток с деньгами своей сожительнице, чтобы та отдала его подошедшему курьеру. Тот представился сотрудником банка.

После передачи денег связь с «правоохранителями» оборвалась. Обещанного возврата средств на счет не произошло. Только тогда молодой человек осознал, что его обманули.

В региональном управлении МВД подчеркнули: потерпевший был наслышан о подобных мошеннических схемах, но в критический момент поверил легенде. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подозреваемых устанавливают.

