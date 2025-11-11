Золото баттерфляем и два серебра брассом: как сложился победный заплыв подмосковной пловчихи

Юная пловчиха из Воскресенска Екатерина Приймаченко добилась впечатляющего успеха на третьем этапе всероссийских соревнований по плаванию Mad Wave Challenge 2025, проходившем в Казани. Воспитанница спортивной школы «Академия спорта» завоевала три медали в своей возрастной категории 14–15 лет, о чем сообщило издание REGIONS.

По информации издания, спортсменке не было равных на дистанции 50 метров баттерфляем, где она с результатом 29,17 секунды поднялась на высшую ступень пьедестала. Дополнили победную коллекцию две серебряные награды, полученные на дистанциях 50 и 100 метров брассом.

В интервью изданию чемпионка поделилась секретом своего успеха, отметив, что короткие дистанции требуют не меньшей подготовки, чем длинные. По словам Екатерины, такие заплывы отличаются особой мобилизацией сил и концентрацией энергии на всем протяжении дистанции.

«Mad Wave Challenge для меня как праздник! Это очень атмосферное соревнование, я приобрела там много друзей. К тому же там достойная конкуренция», — поделилась впечатлениями Екатерина.

По данным издания, юная спортсменка занимается плаванием с 7 лет благодаря своей маме, которая привела ее в бассейн. Тренер Ольга Никитина отметила, что девушка проявляет свои сильные стороны не только во время заплывов, но и в жизни.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Ленинского и Мытищ завоевали медали на чемпионате России по плаванию.