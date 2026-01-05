От изоляции к самодостаточности: Крым завершил создание базовой инфраструктуры

За минувшие годы Крым прошел путь от изоляции к интеграции. По словам начальника управления АНО «ДИАС ГП» Ольги Пироженко, главной миссией федеральной программы развития была не просто модернизация, а экстренное устранение инфраструктурных ограничений, с которыми столкнулся полуостров после 2014 года. Речь шла о настоящей блокаде — водной, энергетической и транспортной, требовавшей немедленных решений. Об этом сообщает «Крым 24».

По ее словам, программа стала ответом на эти системные вызовы. Ее ядром стали три ключевых направления: обеспечение водой после перекрытия Северо-Крымского канала, создание энергетической независимости через строительство энергомоста и новых электростанций, а также прорыв в транспортной связности. Каждое из них было не просто строительным проектом, а стратегическим шагом к устойчивости региона.

Пироженко отметила, что наиболее ярким символом этого прорыва стал Крымский мост. Его значение выходит далеко за рамки просто новой дороги. Он стал главной артерией, которая не только навсегда сняла проблему транспортной блокады, но и кардинально изменила логистику, туризм и экономику всего юга России. Водные и энергетические проекты, в свою очередь, позволили обеспечить базовые потребности населения и создать основу для будущего роста.

По ее мнению, итогом этой масштабной работы стало превращение Крыма из территории, зависящей от внешних поставок, в самодостаточный регион с надежным инфраструктурным каркасом. Программа развития выполнила свою первостепенную задачу — сняла острую угрозу изоляции и создала фундамент, на котором теперь можно строить долгосрочные планы по повышению качества жизни и экономическому развитию.

