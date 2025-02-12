Эколог Пукалов назвал правила поведения при встрече с медведем-шатуном

По словам эколога Романа Пукалова, график медвежьей спячки зависит не от температуры воздуха, а от того, сколько животное накопило жира, в связи с чем опасаться аномального разгула медведей-шатунов в отечественных лесах на фоне теплой зимы не имеет смысла. Однако шансы встретить голодного и не выспавшегося косолапого в зимний сезон теоретически есть всегда. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что медведи, как правило, просыпаются раньше времени либо в связи с заболеваниями и ранениями, либо из-за того, что не смогли набрать достаточно веса перед залеганием в спячку. Так, в прошлом году на Камчатке было достаточно мало рыбы, поэтому не исключено, что убитые инспекторами животные не смогли накопить необходимую дозу жира до наступления холодов и преждевременно покинули свои берлоги в поисках пропитания. Однако в том регионе плотность медвежьей популяции намного выше, чем в любом другом регионе РФ, поэтому преждевременно проснувшихся медведей там можно встретить гораздо чаще. В средней полосе страны косолапые сильно рассредоточены, и встречи с шатунами носят единичный характер.

По мнению эксперта, даже превышение климатической нормы температурой на сроках гибернации медведей никак не сказалось.

Он добавил, что, если шатун голоден, атаковать он станет без предварительных проявлений интереса, угроз и демонстраций. Так, когда шатун выходит к населенному пункту и начинает таскать собак и баранов, имеется высокая вероятность, что он нападет и на человека. В связи с этим принимается коллегиальное решение об отстреле медведя.

Ранее в Минприроды призвали россиян быть аккуратными вблизи лесов из-за оттепели.