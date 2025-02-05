Зоолог Евсюков пояснил, почему нельзя уничтожать личинки саранчи

Зоолог Евсюков пояснил, что саранча откладывает яйца в тростниковых зарослях, которые расположены по берегам рек. Во время морозных зим многие личинки гибнут. Выживанию способствует теплое время года. По данным эксперта, вмешаться в данный процесс искусственно, например, опрыскать заросли препаратами, невозможно.

Зоолог объяснил, что тростниковые заросли — это охраняемые территории. На законодательном уровне запрещено использовать различные пестициды в данной зоне. На территории проживает много птиц, которые также могут пострадать из-за химикатов.

«Бороться с саранчой приходится только после того, как она выйдет и переместится в какую-то другую зону», — констатирует собеседник RostovGazeta.

Эксперт рассказал, что главная опасность саранчи — в единстве насекомых. Они объединяются группами и съедают все, что попадается на пути. В первую очередь страдает сельскохозяйственная промышленность. Некоторые разновидности насекомых относятся к многоядным — азиатская перелетная, итальянский прус и марокканская саранча. Эти вредители способны уничтожить все посевы.

«Опасность саранчи возникает при ее массовом появлении. Когда ее много, саранча формируется в стада и мигрирует, съедая на пути посевы», — отмечает Александр Евсюков.

Ранее сообщалось, что аномально теплая зима может стать причиной нашествия саранчи в 21 регионе РФ.