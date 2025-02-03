Аномально теплая зима может стать причиной нашествия саранчи в 21 регионе РФ

Аномально теплая зима 2024-2025 годов создала серьезные риски для аграрного сектора страны из-за возможного нашествия саранчи, пишут «Известия». По прогнозам экспертов, эти насекомые станут одной из главных угроз этого сезона, потенциально угрожая будущему урожаю в России.

По информации источника, в связи с ожидаемым нашествием в некоторых регионах РФ будут созданы специальные отряды для борьбы с саранчой. В этому году мероприятия по противодействию насекомым охватят 21 регион страны.

Наиболее уязвимыми оказались Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская и Челябинская области. Также в зоне риска находятся Иркутская, Новосибирская области, а также республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Башкирия, Татарстан, Чувашия, Хакасия и Якутия. Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края также подвержены угрозе.

По сравнению с прошлым годом, когда к рисковым регионам относились всего 14 областей, в 2025 году аграриям предстоит обработать на 100 тыс. гектаров больше. Эта ситуация требует особого внимания и оперативных действий.

По словам директора «Россельхозцентра» Александра Малько, ведомство проводит соответствующий мониторинг саранчовых и других вредителей на территории РФ.

«Для защиты урожая применяется комплекс мер, включающий агротехнические, биологические, химические и другие методы защиты», — рассказал он.

Эксперты уточняют, что особенно остро к проблеме нужно подходить в регионах, граничащих с Казахстаном, где угроза распространения саранчи может оказать значительное влияние на аграрный сектор.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что 2025 год войдет топ-5 самых жарких на планете.