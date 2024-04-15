Зоолог Евсюков рассказал, как людям и животным защититься от клещей

Зоолог, доцент кафедры «Биология и общая патология» ДГТУ Александр Евсюков напомнил об опасности клещей для людей и животных, сообщает rostovgazeta.ru .

Эксперт напомнил, что защититься от клещей можно при помощи различных средств. Они в большом ассортименте продаются в аптеках. Спрей наносят на тело. В некоторых случаях в качестве дополнительных методов борьбы с клещами можно заправлять брюки в носки, чтобы не оставалось открытых участков кожи. В центральных парках городов России опасаться клещей не стоит так сильно, как на окраинах и за пределами городской черты.

«Но если говорить о городской черте, то в парках, где отдыхают люди, опасность минимальная — там территории обрабатывают», — отмечает Александр Евсюков.

Укус клеща для собак более опасен, чем для человека. Владельцам кошек и собак в обязательном порядке необходимо обработать шерсть питомцев специальными средствами: каплями, спреями, шампунями. Также можно купить ошейник, который пропитан отпугивающими веществами для кровососущих насекомых.

«Через укус собакам передается страшное заболевание — бабезиоз», — рассказывает собеседник.

Ранее мы сообщали, что ветеринар волоколамской клиники «Зоовита» Олег Ржепишевский напомнил об опасности для домашних животных укусов клещей, которые сами по себе не являются опасными. Насекомые переносят серьезные заболевания.