Зоолог назвал самых опасных ос в некоторых регионах РФ

По информации издания, жители Ростовской области наблюдали за полетом крупных ос в черте населенных пунктов. По их словам, насекомые достигали в длину примерно 3-4 см. Пользователи предположили, что в регионе появились опасные осы, обитающие в странах Африки. Зоолог уверен, что речь идет о сколие-гиганте. Это обычная крупная оса, которую встречают во многих регионах РФ.

«В этом году, видимо, совпал ряд природных факторов, из-за чего сколий стало много, и люди их замечают», — отметил Александр Евсюков.

Зоолог Евсюков рассказал, что сколия — это паразитоид. Самке необходимо найти жука, чтобы в его личинках отложить яйца. Ужалить человека может только самка. Эксперт отметил, что, несмотря на крупные размеры, человек не поймет, что его укусила огромная оса. Он испытает болезненные ощущения как после укуса особи стандартных размеров.

Зоолог отметил, что в регионе обитают другие разновидности крупных ос. Например, шершни. Насекомые визуально напоминают ос из-за разноцветных полос на теле. Однако они отличаются большими размерами. В отличие от сколий, они привыкли жить группами. В случае угрозы насекомые также атакуют коллективно, что создает риск для человека.

«Шершни строят большие гнезда, и беспокоить эти гнезда явно не следует», — рассказал зоолог.

Ранее сообщалось, что Ростовскую область заполонили жуки-олени, которые больно кусаются.