Зоолог Тихонов оценил риск распространения птичьего гриппа в РФ

В ряде регионов России предупреждают о возможной вспышке птичьего гриппа весной. Зоолог ЮФУ Алексей Тихонов не исключил, что опасения эпидемиологов окажутся обоснованными, сообщает rostovgazeta.ru .

Эксперт пояснил, что чаще всего птичий грипп распространяется в осенний сезон. Возбудитель инфекции находится в Северном Ледовитом океане. Птицы заражаются. Покидая север, они летят на юг. Таким способом пернатые разносят инфекцию, что приводит к пандемии. В это время есть высокий риск перенести и другие заболевания, пролетая над российскими регионами.

Распространение птичьего гриппа весной вполне возможно, отмечает эксперт.

«Однако теоретически перенос птичьего гриппа весной возможен. Например, если стая всю зиму постоянно болела этим заболеванием», — уточняет Алексей Тихонов.

Зоолог рассказал, что эпидемиологи ведут постоянный контроль птиц. Специалисты заранее могут спрогнозировать, будет ли пандемия или нет, каким именно штаммом вируса массово переболеют птицы.

Ранее вирусолог Сергей Вострухов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», сможет ли птичий грипп в ближайшем будущем заменить коронавирус и стать причиной очередной пандемии для жителей всего мира.