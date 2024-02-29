Зоолог Тихонов: волки приходят в РФ из Украины

Зоолог ЮФУ Алексей Тихонов рассказал, что волки приходят в леса России из Украины, сообщает rostovgazeta.ru .

Эксперт отметил, что для животного же не существует понимания, можно пересекать государственную границу или нет. Они мигрируют. Происходит передвижение и внутри России. Так, в Ростовскую область часто приходят хищные обитатели Воронежской и Волгоградской.

Волки периодически переселялись из Украины в Россию и ранее, но в последнее время тенденция стала более очевидной. Причина — военные действия. Звери не любят громких звуков и стараются покидать опасные территории.

Аналогично поступают и многие другие звери и птицы. Так, на территории Ростовской области появилось много аистов.

Ранее появилась информация, что волки стали более агрессивными и могут нападать на людей. Эксперт опровергает такое предположение. Охотники контролируют поведение хищников. Волки боятся людей.

«Для того, чтобы волки нападали на людей, они должны быть не пуганные. И у нас, и в соседних регионах большая плотность населения. Поэтому если волк попытается сделать нечто агрессивное, на него сразу объявят охоту. Даже когда волки начинают учить своих щенят резать скот, их сразу вычисляют и объявляют загонную охоту. Поэтому людей волки боятся», — разъясняет зоолог.

Эксперт не верит в истории о людоедстве волков. Обычно они не находят подтверждения. В дикой тайге не исключены единичные случаи нападения волков на людей, но в густонаселенных регионах риск отсутствует.

Ранее мы сообщали, что шведский охотник съел медведицу, которая откусила ему нос.