Зоолог Тихонов: волки приходят в РФ из Украины
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Зоолог ЮФУ Алексей Тихонов рассказал, что волки приходят в леса России из Украины, сообщает rostovgazeta.ru.
Эксперт отметил, что для животного же не существует понимания, можно пересекать государственную границу или нет. Они мигрируют. Происходит передвижение и внутри России. Так, в Ростовскую область часто приходят хищные обитатели Воронежской и Волгоградской.
Волки периодически переселялись из Украины в Россию и ранее, но в последнее время тенденция стала более очевидной. Причина — военные действия. Звери не любят громких звуков и стараются покидать опасные территории.
Аналогично поступают и многие другие звери и птицы. Так, на территории Ростовской области появилось много аистов.
Ранее появилась информация, что волки стали более агрессивными и могут нападать на людей. Эксперт опровергает такое предположение. Охотники контролируют поведение хищников. Волки боятся людей.
«Для того, чтобы волки нападали на людей, они должны быть не пуганные. И у нас, и в соседних регионах большая плотность населения. Поэтому если волк попытается сделать нечто агрессивное, на него сразу объявят охоту. Даже когда волки начинают учить своих щенят резать скот, их сразу вычисляют и объявляют загонную охоту. Поэтому людей волки боятся», — разъясняет зоолог.
Эксперт не верит в истории о людоедстве волков. Обычно они не находят подтверждения. В дикой тайге не исключены единичные случаи нападения волков на людей, но в густонаселенных регионах риск отсутствует.
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