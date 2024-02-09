Шведский охотник съел медведицу, которая изуродовала ему лицо

В Швеции мужчина на охоте встретил агрессивную медведицу, которая откусила ему нос. В ответ на это он жестоко расправился с ней и приготовил на ужин, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на зарубежный источник.

Компанию охотнику составили друзья и 14-летний сын. Во время прогулки по лесу на мужчину набросилась медведица, вышедшая из кустов. Хищник навалился на охотника и стал грызть лицо, а позже отвлекся на руку младшего участника похода. В попытках защитить себя и сына швед направил ружье в животное и выстрелил в упор.

Пострадавшие получили медицинскую помощь, а после разделили тушу мертвого зверя. Охотник заявил, что месть на вкус «темная и сладкая», точно как мясо хищницы. Не все оценили такую жестокость по отношению к животному, однако у мужчины была лицензия на охоту и он имел право оставить добычу себе, пусть и поплатился за это носом.

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