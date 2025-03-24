Зоопсихолог объяснила значение уникальных сигналов домашних питомцев

Ветеринарный врач и зоопсихолог платформы «Авито Услуги» Наталья Табунщикова рассказала, в чем заключается суть ее профессии, сообщил transsibinfo.com.

Эксперт пояснила, что при воспитании домашних питомцев у людей часто возникают сложности. Зоопсихолог — это специалист, который способен решить подобные проблемы. Трудности адаптации, внутренние конфликты, агрессия и фобия — наиболее распространенные вопросы, с которыми обращаются клиенты.

«Уникальные сигналы и поведение собак и кошек требуют знания нюансов для облегчения общения с питомцем. Понимание языка тела вашего животного дает возможность принимать более взвешенные решения в вопросах его воспитания и ухода», — пояснила ветеринар.

По мнению эксперта, люди допускают ошибку, когда приписывают человеческие черты своим питомцам. Это не позволяет объективно оценивать поведение животных. Кроме того, одно и то же движение у собаки и кошки часто передает разные сигналы. Например, виляние хвостом собаки — знак, что питомец рад встрече. У котов — посыл, что животное демонтирует недовольство.

Эксперт привела еще один пример. Собака ложится на спину, когда приглашает к игре или показывает полное подчинение человеку. Коты же таким образом готовятся к нападению с целью защиты. Зоопсихолог Табунщикова рассказала, что ранняя диагностика позволяет скорректировать ошибки воспитания питомца и облегчает жизнь владельцу.

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