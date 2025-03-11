В России хотят ввести маркировку и учет домашних животных
Россиян заставят маркировать домашних питомцев
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В России планируют ввести маркировки и учет домашних животных. Соответствующий законопроект разработали депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду». Соавторами документа стали лидер партии СРЗП Сергей Миронов и первый зампред фракции Дмитрий Гусев, сообщает РИА Новости.
Реализация законопроекта позволит быстро идентифицировать уличных животных и находить их владельцев, пояснили авторы инициативы.
По данным экспертов, 80% бездомных животных — это бывшие домашние, которые потерялись или были выброшены на улицу. Владельцы должны нести ответственность за то, что превратили домашних животных в бездомных, отметил Миронов.
Реализация идеи позволит защитить граждан и их детей от нападений агрессивных стай, заключил он.
Ранее ветеринар Цыпленков пояснил важность употребления в пищу питомцами сырого мяса.