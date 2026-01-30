Полуголый пассажир из России устроил дебош в небе над Таиландом

На борту пассажирского самолета, следовавшего по маршруту из вьетнамского Нячанга в таиландский Бангкок, один из пассажиров во время полета внезапно вскочил со своего места и начал вести себя крайне неадекватно. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал SHOT.

Мужчина стал быстро раздеваться, снимая с себя одежду, после чего побежал по салону лайнера. Он громко кричал, вступал в пререкания с членами экипажа и, по свидетельствам очевидцев, открыто угрожал бортпроводникам. Кульминацией его необъяснимого поведения стала угроза немедленно спрыгнуть с самолета.

В связи с этой ситуацией и невозможностью успокоить буйного пассажира, командир воздушного судна принял решение прервать полет. Самолет совершил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту.

После того как самолет приземлился и двери открылись, нарушитель спокойствия попытался скрыться, выбежав из салона. Однако его быстро задержали сотрудники полиции. Сейчас решается вопрос о правовых последствиях для дебошира.

Ранее сообщалось, что на Урале голый мужчин устроил дебош в автобусе и сбежал.