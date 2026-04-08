«Зрелище всегда завораживает»: в Кузбассе начался сезон ледохода

В Кузбассе стартовал сезон ледохода. В Чебулинском муниципальном округе это природное явление началось в среду, 8 апреля. Лед тронулся на реке Чебула. Об этом проинформировало региональное Министерство лесного комплекса и охраны хозяйства, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

«Это зрелище всегда завораживает: кажется, будто сама река просыпается, стряхивая с себя зимний холод», — отметили в министерстве.

По данным издания, одновременно ледоход начался и в Калтане. В связи с паводковой обстановкой в этом городе продолжает действовать режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава города Константин Коробкин.

По словам мэра, опасности подтопления для поселка Малиновка и села Сарбала в настоящее время нет. Уровень воды в реках пока не достиг критических отметок — до них остается еще более полутора-двух метров.

По данным издания, специалисты постоянно мониторят паводковую ситуацию на территории Калтанского округа. Проводятся регулярные проверки садоводческих обществ. Жилых домов, оказавшихся в зоне подтопления, на территории Калтанского городского округа на данный момент не зафиксировано.

