«Кошмар накрыл республику»: в Дагестане пострадали 15,5 тыс человек

Дагестан до сих пор приходит в себя после удара стихии, который обрушился на республику в конце марта. Глава региона Сергей Меликов озвучил шокирующие цифры: непогода причинила ущерб 15,5 тысячам жителей. Об этом сообщают «Вести».

Ливни, обрушившиеся 27 и 28 марта, превратили улицы в бурные реки. Размыты берега, повреждены дороги, десятки тысяч домов остались без электричества. В Махачкале и окрестностях стихия не пощадила ничего — асфальт вздыбился, некоторые жилища унесло оползнями. После первой волны коммунальщикам удалось прочистить ливневки и стабилизировать обстановку. Но воскресенье, 5 апреля, принесло новый удар — водоотвод не выдержал нагрузки, и вода снова хлынула на улицы.

Меликов признал масштаб бедствия и распорядился выплатить пострадавшим материальную помощь. Глава региона также потребовал от правительства сократить бюрократическую волокиту, чтобы граждане получили деньги как можно быстрее. Ведь пока чиновники составляют бумаги, люди остаются без крыши над головой и элементарных удобств.

Пострадавшие сейчас подсчитывают убытки. У кого-то затопило подвалы, у кого-то разрушило стены, а некоторые и вовсе лишились единственного жилья. Ситуация усугубляется тем, что стихия не унимается — прогнозы синоптиков неутешительны. Дагестан, привыкший к засухам и жаре, оказался не готов к водному апокалипсису.

