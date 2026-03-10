Зрители вместо миротворцев: подростки устроили жесткую разборку на парковке возле ТЦ в Кемерове

В Кемерове очевидцы сняли массовую потасовку подростков, которая произошла прямо на парковке у торгового центра «Радуга». Видео инцидента появилось в социальных сетях и привлекло внимание местных жителей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

На кадрах видно, как двое парней в черной одежде жестко выясняют отношения прямо на заснеженной земле. Вокруг них собралась толпа зрителей, которая не пытается вмешаться или разнять дерущихся. Наоборот, подростки плотным кольцом окружили место драки, снимая происходящее на телефоны.

События разворачивались неподалеку от другого торгового центра — «Север». Что именно стало причиной конфликта, пока неизвестно. О пострадавших и возможных задержаниях информация также отсутствует.

«Сейчас разниму их!» — кричит на видео один из парней.

Ранее сообщалось, что полиция и СК ищут участников массовой драки в ярославском ТЦ.