Звезда «Улиц разбитых фонарей» Селин назвал размер своей пенсии

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» отметил, что за прошедший год ему два раза индексировали пенсию. Артист положительно оценивает работу российского правительства в данном направлении. Он признался, что повышение — это всегда приятная новость. В последний раз он получил 42 тыс. 700 руб. Актер считает свою пенсию хорошей.

Артист отметил, что ранее не интересовался, какие виды пенсий бывают, как можно подготовиться к определенному возрасту в своей жизни. Сергей Селин считает, что надо было вникать в разные детали ранее. Актер отметил, что получает страховую и накопительную пенсию.

«Я считаю, что у меня хорошая пенсия. Она страховая, накопительная. В последний раз получил 42 700 рублей с копейками», – в беседе с «Абзацем» рассказал актер Сергей Селин.

Актер рассказал, что относился к пенсионному возрасту как к периоду в жизни, когда важно иметь определенный денежный капитал.

Ранее российским пенсионерам назвали три запрета при получении выплат.