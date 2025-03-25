Российским пенсионерам назвали три запрета при получении выплат

Мнение о том, что государство должно выплачивать пенсии, а те, кто имеет на них право, могут просто получать деньги, не совсем корректно. У пенсионеров также есть обязанности, о чем в интервью агентству «Прайм» рассказал Андрей Гиринский, доцент экономического факультета РУДН.

В первую очередь, они обязаны предоставлять достоверные сведения о своем трудовом опыте, не завышая его.

Кроме того, необходимо быть честными и открытыми в отношении личной информации, подчеркнул экономист.

«Например, если пенсионер переезжает в другую страну, то он может быть лишен социальной пенсии, так как ее получение напрямую связано с локацией. С другой стороны, данное обстоятельство не влияет на другую категорию пенсионеров, например, тех кто получает страховую пенсию», — пояснил эксперт.

И, наконец, недопустимо получать доплаты, если человек не работает. Суд будет определять степень ответственности за нарушение, учитывая все обстоятельства дела. Но в любом случае придётся вернуть переплату, — подытожил Гиринский.

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