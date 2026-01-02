«Заботливые» коммунальщики и врачи: названы самые хитрые схемы и фразы мошенников

Мошенники переключились с прямого выманивания денег на кражу цифровой личности, пишет ТАСС . В МВД России обнародовали список конкретных фраз-приманок, которые используют аферисты для получения кода доступа к порталу «Госуслуги». Ведомство предупреждает: эти слова — стопроцентный маркер обмана, и их знание может спасти не только кошелек, но и репутацию.

По данным пресс-центра МВД, большинство сложных атак теперь начинаются именно со взлома аккаунта на госпортале. Получив контроль, злоумышленники получают доступ к паспортным данным, ИНН, водительским правам и другой критически важной информации, что открывает путь к оформлению кредитов или проведению афер от имени жертвы.

Сценарии звонков отточены до мелочей. От имени служб доставки могут сказать: «Вам доставка, посылка, нужно подтвердить вашу личность, чтобы мы могли передать ее курьеру». «Коммунальщики» будут настаивать: «Мы меняем в вашем подъезде домофон… чтобы привязать ключи к номеру телефона, продиктуйте код».

Фейковая «Почта России» потребует: «Вам пришло заказное письмо, авторизуйтесь в нашем чат-боте». Также в ходу фразы от «поликлиник» о подтверждении записи и от «образовательных учреждений» о пересдаче аттестации.

В МВД дают четкий алгоритм: любая из реплик незнакомца в трубке — повод немедленно прекратить разговор. Ни один настоящий курьер, почтальон или врач не будет запрашивать по телефону код из СМС.

В качестве дополнительной улики полицейские отметили, что многие злоумышленники говорят с характерным южным акцентом. Единственно правильная реакция — прекратить разговор и, если сомнения остались, перезвонить в организацию по официальному номеру с ее сайта. Код от «Госуслуг» — это цифровой эквивалент паспорта, и его надо охранять так же бдительно.

