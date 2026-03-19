Звонок «из полиции» — и кошелек пустеет: в Новокузнецке аферисты обманули пенсионеров на 13 млн руб. по старой схеме
В Новокузнецке жертвы телефонных мошенников лишились в общей сложности более 13 млн руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
Как проинформировали в полиции Кузбасса, злоумышленники связались с 67-летним пенсионером, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что с его банковского счета якобы пытаются перевести деньги за границу. Для убедительности мужчину припугнули уголовной ответственностью за незаконные транзакции. Испуганный пенсионер передал прибывшему курьеру 9 млн руб. наличными.
По информации издания, по аналогичной схеме мошенники ввели в заблуждение 46-летнюю жительницу города. Женщина рассталась с 4,5 млн руб., также вручив их посыльному. Вскоре полицейские задержали курьера, работавшего по указке аферистов. Им оказался 18-летний парень из Мариинска.
«Денежные средства он оставлял в указанных куратором местах, откуда их забирали другие участники преступной цепочки. Аферист признался, что понимал противоправность своих действий, однако желание быстрого заработка было сильнее», — поделились в ведомстве.
По данным издания, у курьера изъяли 150 тыс. руб., которые он получил за помощь в афере. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Молодой человек полностью признал вину и взят под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
