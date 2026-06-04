«15 лет рядом с монстром»: помощница Эпштейна решила рассказать правду о его жизни в книге

Сара Келлен, которая долгие годы была правой рукой американского финансиста и преступника Джеффри Эпштейна, собирается раскрыть тайны своего бывшего работодателя, сообщает Page Six. Она планирует написать откровенную книгу о его жизни и преступлениях.

Отмечается, что Келлен проработала у Эпштейна около 15 лет, начиная с 2001 года. Однако, по ее собственным словам, она опасается, что обнародование информации может лишить ее свободы.

В деле Эпштейна Келлен занимала особое место. Она отвечала за организацию встреч сексуального характера для финансиста и была близка с Гислен Максвелл, которая сейчас отбывает срок за торговлю людьми и помощь в преступлениях Эпштейна. Саму Келлен рассматривают и как возможную соучастницу, и как жертву манипуляций.

Теперь она готовится рассказать свою версию событий. На слушании в Палате представителей Келлен уже заявляла о манипуляциях и насилии со стороны Эпштейна. Она утверждает, что обладает сведениями, которые могут шокировать мир.

«Я боялась сделать это при жизни Эпштейна, но не унесу историю в могилу», — подчеркнула она.

Правда, по ее словам, может выйти наружу через судебные разбирательства или публичное заявление.

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