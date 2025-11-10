«15 лет жизни уместились в 16 секунд?»: Акинфеев вспомнил о скромных проводах из сборной

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил о своем прощании со сборной России, за которую сыграл 111 матчей (больше только у Сергея Игнашевича — 127 игр).

«Когда меня официально провожали из сборной, все, чего я удостоился, — это 16-секундный ролик, прокрученный на табло. Получается, 15 лет моей профессиональной жизни были столь незначительны, что уместились в 16 секунд?» — написал Акинфеев в автобиографии.

Он вспомнил, что в тот момент даже не обиделся, поскольку бессмысленно обижаться на чиновников, которые уходят и приходят, не оставляя после себя вообще ничего, о чем стоило бы вспомнить.

39-летний Игорь Акинфеев продолжает выступать за ЦСКА. За армейский клуб во всех турнирах голкипер провел 809 матчей, в 335 из них оставив свои ворота сухими.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером Евро-2008 и четвертьфиналистом чемпионата мира в 2018 году.

Ранее бывший футболист сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал «достижение» московского «Спартака», в котором все голы в первом круге РПЛ забили легионеры.