Аршавин высказался о «рекорде» «Спартака»: все голы красно-белых в первом круге РПЛ забили легионеры

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» прокомментировал тот факт, что все мячи «Спартака» в первом круге РПЛ забили иностранцы.

«Спартак» стал единственным клубом РПЛ с таким «достижением». Красно-белые в 15 матчах чемпионата забили 24 гола. По четыре мяча записали на свой счет Эсекьель Барко, Пабло Солари, Жедсон Фернандеш, Манфред Угальде и Ливай Гарсия, по два раза отличились Маркиньос и Кристофер Мартинс.

«В атаке практически никто из русских не играет. Не показывайте нашему министру спорта эту статистику», — сказал Аршавин.

Как известно, министр спорта РФ Михаил Дегтярев настаивает на ужесточении лимита на легионеров.

«Спартак» по итогам первого круга занимает шестое место с 25 очками. Красно-белые на восемь баллов отстают от лидирующих ЦСКА и «Краснодара».