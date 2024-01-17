16-летняя Мирра Андреева разгромила титулованную соперницу на Australian Open

Российская теннисистка Мирра Андреева во втором круге турнира Большого шлема Australian Open разгромила шестую ракетку мира Онс Жабер из Туниса – 6:0, 6:2.

Стремительно прогрессирующая 16-летняя россиянка впервые в своей карьере обыграла соперницу из первой десятки рейтинга, а также впервые в профессиональной карьере завершила сет с «баранкой».

Для разгрома трехкратной финалистки турниров Большого шлема Андреевой понадобилось всего 54 минуты.

После победы юная спортсменка признала, что сама от себя не ожидала такого потрясающего тенниса.

Андреева начинает второй сезон во взрослом профессиональном теннисе. Менее чем за год она успела добраться до 47-й позиции в рейтинге перед началом Australian Open.

Ранее на Открытом чемпионате Австралии успешно преодолел первый круг сильнейший российский теннисист Даниил Медведев. Сегодня матчи второго круга проведут Карен Хачанов и Андрей Рублев, а в женской сетке турнира Анастасия Павлюченкова проэкзаменует еще одного теннисного вундеркинда — 16-летнюю чешку Бренду Фрухвиртову.