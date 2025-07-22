18-летний легкоатлет побил «вечный» рекорд России

18-летний легкоатлет Алексей Данилов побил рекорд России в беге на 400 метров, державшийся со времен московской Олимпиады.

В ходе матчевой встречи команд Союзного государства среди юниоров до 20 лет в Белоруссии Данилов показал результат 44,56 сек. Тем самым он побил достижение легендарного Виктора Маркина, установленное на Олимпиаде-1980 (44,60).

Данилов с колоссальным преимуществом для такой дистанции опередил призеров соревнований белоруса Георгия Манеева (46,92) и россиянина Степана Егорова (47, 21).

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Руслан Мащенко назвал случившееся «чудом». Он отметил, что на его памяти еще не было такого, чтобы юниору удавалось побить взрослый рекорд страны, к тому же державшийся целых 45 лет.

Ранее сборная России по вольной борьбе победила в матчевой встрече команду США.