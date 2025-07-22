Под песни военных лет сборная России по вольной борьбе победила команду США

В Будапеште прошла матчевая встреча сборных России и США по вольной борьбе. Российские атлеты одержали победу со счетом 6:4.

Перед началом встречи прозвучали российские и американские гимны, спортсмены выступали с национальной символикой. Российские борцы выходили на ковер под аранжировки песен военных лет. Мероприятие прошло под лозунгом «Борьба за мир».

Российские борцы начали встречу с пяти побед подряд в легких и средних весовых категориях. Свои поединки выиграли Муса Мехтиханов (57 кг), Муслим Мехтиханов (61 кг), Абасгаджи Магомедов (61 кг), Сайын Казырык (70 кг) и Магома Дибиргаджиев (74 кг).

Затем американцы сократили счет до минимума. Мохьмад Насирхаев (79 кг), Аманула Расулов (86 кг), Аманула Гаджимагомедов (92 кг) и Константин Пшеничкников (97 кг) свои схватки проиграли.

Таким образом, интрига сохранялась до последнего поединка. В схватке тяжеловесов (125 кг) Зелимхан Хизриев не оставил шансов Тренту Хилджеру, досрочно завершив поединок.

Ранее российский синхронист Александр Мальцев завоевал вторую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.