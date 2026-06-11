18-летний защитник ЦСКА получил пять предложений от клубов Италии и Франции

Футбольный агент Михаил Прокопец, представляющий интересы защитника ЦСКА Кирилла Данилова, рассказал инсайдеру Ивану Карпову о том, что его клиент получил пять конкретных предложений от клубов из верхней половины таблицы чемпионатов Италии и Франции.

Однако, по словам агента, в ЦСКА не рассматривают продажу 18-летнего таланта в ближайшее трансферное окно, что логично: если молодой футболист освоится в основном составе, его трансферная стоимость существенно возрастет.

Сейчас, по оценке портала Transfermarkt, стоимость Данилова составляет €2,5 млн. В минувшем сезоне защитник провел 15 матчей за ЦСКА в чемпионате и Кубке страны, а также успел дебютировать за сборную России (две игры).

Ранее полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова второй год подряд признали лучшим молодым футболистом РПЛ.