19-летний россиянин Демин ярко дебютировал в НБА

19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Демин провел первый матч в НБА за «Бруклин Нетс».

«Бруклин» проиграл на выезде «Шарлотт Хорнетс» — 117:136. Демин вышел со скамейки, провел на площадке 22 минуты, набрал 14 очков, сделал пять подборов и одну передачу. Он установил рекорд по набранным очкам для россиян в дебютных матчах в НБА.

Демин был выбран на драфте НБА под общим восьмым номером. Отметим, что первый номер драфта-2025 Купер Флэгг в своем дебютном матче за «Даллас Маверикс» набрал 10 очков. Его команда уступила «Сан-Антонио Сперс» — 92:125.

