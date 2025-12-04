19-летняя лыжница Пеклецова выиграла третью гонку в сезоне

В Тюмени стартовал второй этап Кубка России по лыжным гонкам. В женской разделке на 10 км свободным стилем победу одержала представительница Вологодской области Алина Пеклецова.

19-летняя спортсменка показала результат 24:52,8. Пеклецова на 8,1 секунды опередила занявшую второе место Евгению Крупицкую из Санкт-Петербурга и на 25,5 секунды третьего призера москвичку Екатерину Никитину.

Для Пеклецовой это уже третья победа на этапах Кубка России в сезоне. На этапе в Кировске она победила в гонках на 10 км свободным и классическим стилями.

Прямо сейчас Пеклецова является сильнейшей российской лыжницей и претендует на получение нейтрального статуса для прохождения олимпийского отбора.