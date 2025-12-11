19-летняя Пеклецова выиграла пятую гонку в сезоне на этапах Кубка России

В Чусовом (Пермский край) стартовал третий этап Кубка России по лыжным гонкам. В гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом победу одержала 19-летняя Алина Пеклецова из Вологодской области.

Победительница показала время 31:05,5 и ровно на одну секунду опередила Веронику Степанову, представляющую Татарстан. Третье место заняла петербурженка Евгения Крупицкая с отставанием 46,3 секунды.

Алина Пеклецова доминирует в российском лыжном сезоне. Юная спортсменка выиграла все пять дистанционных гонок на этапах Кубка России. На первом этапе в Кировске она победила в разделках классикой и свободным стилем, такого же успеха добилась и на втором этапе в Тюмени.

Ранее стало известно, что российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус и смогут принять участие в третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.