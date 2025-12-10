Лыжник Коростелев поделился радостью после получения нейтрального статуса

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой, а также фристайлистке Анастасии Таталиной.

Теперь эти спортсмены смогут участвовать в квалификационных стартах к Олимпиаде. Список спортсменов с нейтральным статусом в ближайшие дни будет пополняться.

Савелий Коростелев опубликовал в своем телеграм-канале совместное фото с Дарьей Непряевой и подписал его: «Дебют на выходных». Лыжники рассчитывают стартовать на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, который пройдет 12–14 декабря.

Ранее Савелий Коростелев раскрыл, сколько стоит получение нейтрального статуса.