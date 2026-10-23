Долина, Волочкова и Шаляпин в рекламе магазина-мошенника: кто на самом деле остался без денег

Mash: Долина, Волочкова и Шаляпин снялись в рекламе магазина «АйфонБерри»

Общество

Певица Лариса Долина оказалась в центре скандала вокруг интернет-магазина «АйфонБерри», клиенты которого потеряли около ₽10 млн. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на Telegram-канал Mash. По данным канала, в рекламе магазина также снимались балерина Анастасия Волочкова и певец Прохор Шаляпин.

Покупателей заманивали скидками до 30% на технику Apple, Samsung и Dyson, обещая доставку из Дубая за 30 дней при условии полной предоплаты. Заказы зависали на этапе растаможки, а деньги за отмененные покупки не возвращали. Жертвами стали около 200 человек. Позже к ним присоединились примерно 20 бывших сотрудников магазина, которым не выплатили зарплату. Со временем площадка сменила название, а ее сайт перестал работать.

Шаляпин рассказал, что ему и другим звездам подарили iPhone за съемку ролика, заверив, что с документами все в порядке. При этом директор Долиной Сергей Пудовкин заявил РИА Новости, что певица не участвовала в рекламе, а ролики с ее изображением созданы с помощью нейросетей. По его словам, из-за незаконного использования имени артистки уже подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

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