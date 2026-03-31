32 года строгого режима: бразильского певца Бруно Мафру осудили за насилие над собственными дочерьми

Суд в Бразилии вынес приговор известному музыканту, чье имя долгие годы ассоциировалось с романтическими балладами. Бруно Мафру признали виновным в сексуальном насилии над собственными дочерьми и приговорили к 32 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает Super.

53-летний певец и автор песен, чья карьера насчитывала десятилетия успеха, оказался в центре чудовищного скандала. Суд признал его виновным в преступлениях, которые, по версии следствия, совершались с 2007 по 2011 год. Жертвами стали его дочери, которым на тот момент не исполнилось 14 лет.

Согласно материалам дела, Мафру обвиняется в сексуальном насилии, принуждении к сексуальным действиям и психологических манипуляциях. Отец заставлял девочек просматривать порнографические материалы, а преступления совершались дома и в автомобиле.

Обвинения певцу были предъявлены в 2019 году, когда пострадавшие достигли совершеннолетия и смогли публично рассказать о пережитом.

Адвокаты Мафру намерены обжаловать приговор, ссылаясь на нарушения процессуальных норм и чрезмерную публичность дела. Однако на данный момент музыкант остается под стражей, а его карьера и репутация, некогда построенная на образах любви и романтики, разрушены окончательно.

