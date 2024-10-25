Сати Казанова впервые стала мамой
Фото: [pxhere.com]
Звезда «Фабрики звезд» 42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой: у певицы родилась девочка. Об этом счастливом событии она сообщила на своей странице в соцсети.
Сати призналась, что хотела, чтобы роды проходили дома. Но, учитывая обстоятельства поздней беременности, они с мужем решили воссоздать домашнюю обстановку в перинатальном центре.
«Родовый блок в минуты превратился в некий храм со свечами, цветами и звучанием сакральных мантр», — рассказала звезда.
Роды проходили в воде, рядом с Казановой был ее муж, итальянский фотограф Стефано Тиоццо.
Пара узаконила свои отношения в 2017 году.
Сати Казанова признается, что долго не могла забеременеть и буквально «вымолила чудо».
Ранее сообщалось о том, что почти восемьдесят пар двойняшек родились в подмосковном перинатальном центре в этом году.