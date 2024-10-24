Почти восемьдесят пар двойняшек родились в подмосковном перинатальном центре в этом году

С начала 2024 года в Видновском перинатальном центре родились почти 80 пар двойняшек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

При этом недавно в учреждении на свет появились три двойни за день, такой редкий случай произошел второй раз за год.

«Удивительный октябрь! Только в августе буквально говорили, что такое бывает раз в 20, а то и в 25 лет, и вот через два месяца все повторилось. В один день родили три пациентки с многоплодной беременностью. Мамы двух доношенных двоен уже в палатах на совместном пребывании с детьми», — рассказала заведующая родовым отделением Видновского перинатального центра Наталия Ермакова.

В общей сложности в этому году в центре родились уже пять тысяч детей. По прогнозам врачей до конца 2024 года родителями станут еще тысяча пар из разных городов региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.