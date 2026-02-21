«50 лет дна»: «Динамо» нелепо поздравило футболиста

Пресс-служба московского «Динамо» очень неудачно поздравила защитника Александра Кутицкого с пятилетием в первой команде.

В соцсетях фотографию Кутицкого снабдили надписью «5 лет — одна команда». Однако слова разместили так, что гораздо явственнее читалось «50 лет дна».

Позже надпись убрали, оставив только фотографию игрока, а также разместили видеообращение Кутицкого, где он пошутил над неловкой ситуацией.

Получилось тем более неловко, что обнажилась многолетняя боль фанатов бело-голубых. В этом году исполнится 50 лет с тех пор, как «Динамо» в последний раз становилось чемпионом страны.

Нынешний сезон также неудачно сложился для бело-голубых. В его начале команду возглавил Валерий Карпин, но в ноябре главный тренер сборной России, совмещавший два поста, подал в отставку. До конца сезона руководить «Динамо» будет Ролан Гусев. На данный момент команда занимает десятое место в РПЛ.

Ранее стало известно, что «Зенит» больше всех клубов РПЛ потратил и больше всех заработал в зимнее трансферное окно.