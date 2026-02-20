«Зенит» с размахом провел зимнее трансферное окно в РПЛ

По данным источника, больше всех потратил и при этом больше всех заработал петербургский «Зенит». Петербургский клуб подписал нападающего РБ «Брагантино» Джона Джона за €18 млн, арендовал у «Аль-Насра» форварда Джона Дурана за €2,75 млн. Также «Зенит» доплатил €2 млн ЦСКА при обмене нападающего Лусиано Гонду на защитника Игоря Дивеева.

«Зенит» заработал больше, чем потратил, расставшись с полузащитником Жерсоном (€27 млн), нападающим Матео Кассьеррой (€7 млн) и отдав в аренду «Црвене Звезде» защитника Страхиню Эраковича за €1 млн.

Перед возобновлением чемпионата «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 39 очками после 18 туров. Петербуржцы один балл уступают лидирующему «Краснодару».

Ранее сообщалось, что «Рубин» готов бесплатно расстаться с экс-полузащитником «Спартака» Александром Ломовицким.